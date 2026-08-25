Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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25.08.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alibaba. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 119,07 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,44 USD. Mit einem Wert von 118,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1'224'279 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,81 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 28,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,46 CNY aus. Am 20.08.2026 äusserte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 39.51 Mrd. USD gegenüber 32.49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Alibaba-Bilanz für Q2 2027 wird am 01.12.2026 erwartet. Alibaba dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.08.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 42,50 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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