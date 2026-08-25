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25.08.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Alibaba zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 118,99 USD zu.

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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 118,99 USD zu. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 119,14 USD. Bei 118,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 559'780 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 192,67 USD an. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 38,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 92,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 28,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,46 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 20.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 32.49 Mrd. USD eingefahren.

Am 01.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 27.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 42,50 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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