Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Alibaba zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 118,99 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 118,99 USD zu. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 119,14 USD. Bei 118,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 559'780 Alibaba-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 192,67 USD an. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 38,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 92,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 28,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,46 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 20.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 32.49 Mrd. USD eingefahren.
Am 01.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 27.08.2027.
Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 42,50 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie
Alibaba-Aktie letztlich im Plus: Gewinneinbruch setzt nur zeitweise unter Druck
Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alibaba-Aktie mit Kurssprung: Neues KI-Modell verschärft Wettbewerb
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alibaba
|
16:29
|Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.08.26
|Alibaba: Chinesischer Onlineriese plant milliardenschwere Kapitalerhöhung für KI (Spiegel Online)
|
23.08.26
|Alibaba announces $10.2bn share placement as Chinese companies expand AI investment (Financial Times)
|
20.08.26
|Alibaba-Aktie letztlich im Plus: Gewinneinbruch setzt nur zeitweise unter Druck (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.08.26
|Alibaba-Aktie mit Kurssprung: Neues KI-Modell verschärft Wettbewerb (AWP)
|
20.07.26
|Alibaba-Aktie steigt: Mitfinanziertes KI-Startup Moonshot plant wohl Börsengang (finanzen.ch)
Analysen zu Alibaba
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.