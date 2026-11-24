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24.11.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend mit Verlusten
Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 84,35 USD nach.
Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 84,35 USD. Bei 83,40 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'183'197 Alibaba-Aktien.
Am 23.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,70 Prozent. Am 21.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,97 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach unten.
Nach 1,03 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,69 CNY je Alibaba-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 19.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 40.27 Mrd. USD gegenüber 34.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Alibaba-Anleger Experten zufolge am 30.11.2027 werfen.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 42,43 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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