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24.11.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 84,92 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 84,92 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,50 USD aus. Bei 83,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 512'967 Alibaba-Aktien umgesetzt.
Am 23.01.2026 markierte das Papier bei 181,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 113,26 Prozent. Am 21.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,97 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,66 Prozent.
Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,69 CNY aus. Am 19.11.2026 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 40.27 Mrd. USD gegenüber 34.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 25.03.2027 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 42,43 CNY in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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