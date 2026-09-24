Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Abend ins Plus

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 111,10 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 111,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 505'101 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 42,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 19,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,41 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 34.24 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,28 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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