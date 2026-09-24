Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Alibaba-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 110,80 USD an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 111,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 110,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,32 USD. Bisher wurden via New York 233'752 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 42,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,87 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 16,18 Prozent wieder erreichen.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,41 CNY aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 34.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 01.12.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,28 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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