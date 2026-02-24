Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’190 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9112 -0.1%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’152 -1.4%  Bitcoin 49’804 -0.4%  Dollar 0.7734 -0.2%  Öl 70.8 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nächster Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus
Strategy-Aktie fester: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Übernahmegerüchte lassen PayPal-Aktie klettern: Experten sehen enorme Unterbewertung
HENSOLDT-Aktie im Fokus: Verlängerung von CEO-Vertrag
Stellar: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Plus500 Depot

Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.02.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Abend

Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 152,59 USD ab.

Alibaba
118.68 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 152,59 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,91 USD nach. Bei 152,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 492'616 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (192,67 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,75 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 37,25 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,08 CNY aus. Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 25.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 34.62 Mrd. USD, gegenüber 38.97 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -11,16 Prozent präsentiert.

Am 14.05.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 41,41 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Chinas KI-Agenten auf dem Vormarsch: Neue Modelle setzen Aktien von Google und NVIDIA unter Druck

KI-Wettlauf als Renditekiller? Alibaba-Aktie und BYD nach Pentagon-News im Anlegerfokus

NVIDIA-Aktie schwächelt dennoch: China erteilt wohl Freigabe für DeepSeek-Chips


Bildquelle: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten