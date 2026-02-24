Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Abend

Um 20:26 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 152,59 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,91 USD nach. Bei 152,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 492'616 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (192,67 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,75 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 37,25 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,08 CNY aus. Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 25.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 34.62 Mrd. USD, gegenüber 38.97 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -11,16 Prozent präsentiert.

Am 14.05.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 41,41 CNY je Aktie aus.

