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23.11.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Montagabend kräftig
Die Aktie von Alibaba gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,8 Prozent auf 86,56 USD.
Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 6,8 Prozent im Plus bei 86,56 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 87,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'382'319 Alibaba-Aktien umgesetzt.
Am 23.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,10 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 52,20 Prozent niedriger. Bei 80,97 USD fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 6,46 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,69 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 19.11.2026. Es stand ein EPS von 4,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 40.27 Mrd. USD gegenüber 34.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2027 veröffentlicht. Alibaba dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 30.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 42,16 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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