|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Kursfeuerwerk
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 6,5 Prozent auf 86,39 USD zu.
Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,5 Prozent auf 86,39 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,29 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 704'843 Stück gehandelt.
Bei 181,10 USD markierte der Titel am 23.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 52,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,28 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2026 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,69 CNY aus. Am 19.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40.27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Alibaba am 25.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 42,16 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie
Alibaba-Aktie springt an: Mehr Umsatz als erwartet
Anthropic, SpaceX und Co. - die sechs grossten Börsengänge der Geschichte
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alibaba
|
16:29
|Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Kursfeuerwerk (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Freitagabend ab (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Alibaba-Aktie springt an: Mehr Umsatz als erwartet (AWP)
|
18.11.26
|Ausblick: Alibaba legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.11.26
|Alibaba Brings Cloud and AI to the First Youth Olympic Games in Africa (EQS Group)
|
28.09.26
|Brooklyn Sports & Entertainment Names Alibaba Group an Official Technology and Cloud Partner of the Brooklyn Nets (EQS Group)
|
23.09.26
|Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut (AWP)
|
23.09.26
|Alibaba Cloud Expands Global Infrastructure and AI Portfolio to Accelerate Enterprise AI Adoption (EQS Group)
Analysen zu Alibaba
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert - Tokio im Feiertag
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.