Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,5 Prozent auf 86,39 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,29 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 704'843 Stück gehandelt.

Bei 181,10 USD markierte der Titel am 23.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 52,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,28 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,69 CNY aus. Am 19.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40.27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Alibaba am 25.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 42,16 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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