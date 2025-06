Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 112,40 USD. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 111,68 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 324'283 Stück.

Bei einem Wert von 148,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 32,05 Prozent Luft nach oben. Am 29.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,12 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,20 CNY belaufen. Am 15.05.2025 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 32.49 Mrd. USD gegenüber 30.87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 30.07.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2026 69,90 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

