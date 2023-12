Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Freitagmittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 67,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 67,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 57'533 Stück.

Bei 111,50 EUR erreichte der Titel am 23.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,05 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.12.2023 Kursverluste bis auf 64,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 16.11.2023 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,63 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 12,92 CNY je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 224'790,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207'176,00 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 31.01.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 63,70 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch