Alibaba-Aktie aktuell: Alibaba mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0.9 Prozent auf 166.00 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2022 80.79 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit grössten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören ausserdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Über die Ant Group offeriert das Unternehmen ausserdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

Redaktion finanzen.net