Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend Verlust reich

Die Alibaba-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 101,80 USD abwärts. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 101,43 USD. Bei 101,46 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 1'284'055 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,50 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 44,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Mit einem Kursverlust von 8,77 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,18 CNY. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 39.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 43,76 CNY je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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