Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagabend gesucht

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 116,30 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 120,35 USD. Bei 120,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'226'607 Alibaba-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (192,67 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,66 Prozent. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,45 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 20.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 43,45 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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