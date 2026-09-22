Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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22.09.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 118,23 USD nach oben.
Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 118,23 USD. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 120,35 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 120,05 USD. Bisher wurden via New York 638'303 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 192,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 62,96 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 21,45 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,45 CNY belaufen. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.51 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 01.12.2026 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 43,45 CNY je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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