Alibaba Aktie News: Anleger greifen bei Alibaba am Montagnachmittag zu

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 04:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 70,10 USD. Bei 70,13 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 69,62 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 597'534 Alibaba-Aktien.

Bei 102,50 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 46,22 Prozent zulegen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,95 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2023 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,03 CNY je Aktie ausschütten. Alibaba veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 18,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 260.35 Mrd. CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 247.76 Mrd. CNY umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.05.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 62,50 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch