Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend im Aufwind

Um 20:26 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 115,72 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 116,18 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 115,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 954'703 Alibaba-Aktien.

Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,49 Prozent. Bei 92,87 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 19,75 Prozent Luft nach unten.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,45 CNY ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 20.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 34.24 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,45 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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