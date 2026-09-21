Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 114,20 USD zu. Bei 115,25 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,19 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 383'482 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 192,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,45 CNY aus. Am 20.08.2026 äusserte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,45 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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