Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 107,88 USD ab. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 107,30 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 108,20 USD. Bisher wurden via New York 410'501 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 37,58 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 68,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,25 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 USD aus. Am 20.02.2025 äusserte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 65,32 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

