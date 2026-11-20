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20.11.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Freitagabend ab
Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 82,27 USD ab.
Die Alibaba-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 82,27 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,25 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'108'365 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Am 23.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,10 USD an. Gewinne von 120,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,02 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,68 CNY. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Alibaba am 25.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Alibaba rechnen Experten am 30.11.2027.
Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2027 auf 42,64 CNY je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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