Das Papier von Alibaba konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 83,97 USD. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,65 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,45 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 473'875 Alibaba-Aktien.

Am 23.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,10 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 53,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,68 CNY. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 34.24 Mrd. USD umsetzen können.

Am 25.03.2027 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden. Alibaba dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 30.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 42,64 CNY je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie springt an: Mehr Umsatz als erwartet

Anthropic, SpaceX und Co. - die sechs grossten Börsengänge der Geschichte

Ausblick: Alibaba legt Quartalsergebnis vor