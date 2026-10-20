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20.10.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend im Plus

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Alibaba. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 109,19 USD.

Alibaba
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 109,19 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 109,24 USD. Bei 106,92 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 522'579 Stück.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,50 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 92,87 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 17,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,18 CNY belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 43,66 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 19.534 17.06.2027 157879437
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 17.268 2.50 161814975
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 12.4801 3.74 160632582
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