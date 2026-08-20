Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Abend stärker

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 129,69 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 129,69 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,29 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'107'870 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 192,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,56 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 92,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,45 CNY. Alibaba liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,17 Prozent auf 35.15 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32.49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Alibaba rechnen Experten am 27.08.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 43,36 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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