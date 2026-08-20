Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.08.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,7 Prozent auf 124,12 USD.
Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 124,12 USD. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 121,92 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 836'760 Alibaba-Aktien umgesetzt.
Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 55,22 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,87 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 25,18 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,45 CNY belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 13.05.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 35.15 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 27.08.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 43,36 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie
Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alibaba-Aktie mit Kurssprung: Neues KI-Modell verschärft Wettbewerb
Alphabet-Aktie dreht auf: Berichte über neuen KI-Chip entfachen Phantasie am Parkett
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alibaba
|
16:29
|Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.08.26
|Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochabend im Aufwind (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Alibaba-Aktie mit Kurssprung: Neues KI-Modell verschärft Wettbewerb (AWP)
|
20.07.26
|Alibaba-Aktie steigt: Mitfinanziertes KI-Startup Moonshot plant wohl Börsengang (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Alibaba- und Tencent-Partner Moonshot startet KI-Modell: Zhipu-Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Aktien von Alibaba und Baidu im Höhenflug: Apple-KI-Deal in China sorgt für Kursfeuerwerk (finanzen.ch)
Analysen zu Alibaba
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX im Minus -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.