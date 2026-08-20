Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag mit Einbussen

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 124,12 USD. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 121,92 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 836'760 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 55,22 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,87 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 25,18 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,45 CNY belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 13.05.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 35.15 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 27.08.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 43,36 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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