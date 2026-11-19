Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 88,15 USD. Bei 83,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 2'149'504 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,10 USD erreichte der Titel am 23.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 113,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2026 auf bis zu 83,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 1,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,47 CNY aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 20.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 25.03.2027 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 30.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 43,61 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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