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19.11.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 87,66 USD.
Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 87,66 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 88,15 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'229'354 Alibaba-Aktien.
Am 23.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,10 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 51,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,25 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,47 CNY. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.51 Mrd. USD – ein Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 25.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,61 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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