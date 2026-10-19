Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 109,38 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 110,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,00 USD. Zuletzt wurden via New York 150'889 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 182,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 66,86 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 15,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,18 CNY ausgeschüttet werden. Alibaba gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 39.51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,40 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 43,60 CNY je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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