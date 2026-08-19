Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochabend im Aufwind

Um 20:26 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 128,82 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 129,49 USD. Bei 128,09 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 812'286 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 192,67 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 49,56 Prozent Luft nach oben. Bei 92,87 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 38,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,45 CNY belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 13.05.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 35.15 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.08.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Alibaba rechnen Experten am 27.08.2027.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 43,36 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie mit Kurssprung: Neues KI-Modell verschärft Wettbewerb

Alphabet-Aktie dreht auf: Berichte über neuen KI-Chip entfachen Phantasie am Parkett

EU verhängt Rekordstrafe gegen AliExpress wegen Fälschungen