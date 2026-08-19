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Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027

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19.08.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Nachmittag ab

Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 127,97 USD.

Alibaba
102.70 CHF -1.54%
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Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 127,97 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,54 USD nach. Bei 128,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 300'070 Alibaba-Aktien.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD. Mit einem Kursverlust von 27,43 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2026 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,45 CNY aus. Alibaba liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,58 USD, nach 0,74 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 35.15 Mrd. USD gegenüber 32.49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 20.08.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Alibaba rechnen Experten am 27.08.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 43,36 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0089 17.06.2027 157879436
Long 11.3699 19.03.2027 154027663
Long 511.6464 18.09.2026 155496980
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.443 14.96 158150341
Long 10.4418 5.96 159436593
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3259 11.42 156467613
Short 11.3699 4.58 158726104
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -23.50 154715853
Long 10 -24.70 157790686
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

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