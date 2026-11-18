Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 85,61 USD. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 85,42 USD. Mit einem Wert von 86,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 842'945 Alibaba-Aktien.

Bei 181,10 USD erreichte der Titel am 23.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 52,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 85,42 USD fiel das Papier am 18.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 0,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,47 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 20.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Alibaba-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 30.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,61 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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