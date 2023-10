Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die Alibaba-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 83,50 USD abwärts. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,76 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,97 USD. Bisher wurden via New York 298'096 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 121,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 45,27 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 58,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 43,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba liess sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 17,37 CNY. Im Vorjahresviertel waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 234'156,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 205'555,00 CNY umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 03.11.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 65,70 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch