Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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18.09.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Abend positiv
Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 113,08 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,2 Prozent auf 113,08 USD zu. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 113,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,99 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'162'449 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 70,38 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,45 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 20.08.2026 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 34.24 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 43,24 CNY im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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