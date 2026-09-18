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18.09.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 113,30 USD.

Alibaba
93.32 CHF 5.20%
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Die Alibaba-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 113,30 USD. Bei 113,49 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 110,99 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 597'093 Aktien.

Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). 70,05 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 92,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Mit einem Kursverlust von 18,03 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,03 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,45 CNY je Alibaba-Aktie. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 01.12.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2027 auf 43,24 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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