Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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18.08.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba zieht am Dienstagabend an
Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 127,70 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,4 Prozent auf 127,70 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 128,61 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'150'240 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 192,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,87 Prozent hinzugewinnen. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,27 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,45 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 13.05.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 35.15 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 20.08.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.08.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 43,13 CNY je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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