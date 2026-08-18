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18.08.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag auf grünem Terrain

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Alibaba zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 127,39 USD.

Alibaba
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Um 16:28 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 127,39 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,79 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 128,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 615'968 Alibaba-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 192,67 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 92,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,45 CNY ausgeschüttet werden. Alibaba liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 35.15 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.08.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 27.08.2027 wird Alibaba schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 43,13 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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