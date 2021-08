Alibaba-Aktie aktuell: Alibaba tendiert auf rotem Terrain

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Markt setzt sich zur Wochenmitte zeitweise über die runde Marke von 12'500 Zählern hinweg. Der deutsche Leitindex kann sich ins Plus vortasten. Der US-Leitindex knüpft am Mittwoch an seine Vortagesschwäche an. Die Märkte in Fernost verbuchten am Mittwoch Zugewinne.