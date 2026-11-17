Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 87,03 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,64 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,87 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'252'940 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,10 USD erreichte der Titel am 23.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 108,09 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,64 USD am 17.11.2026. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 0,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,47 CNY aus. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 19.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Alibaba.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 43,61 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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