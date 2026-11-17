Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 87,87 USD. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 87,68 USD. Mit einem Wert von 87,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 625'133 Aktien.

Bei 181,10 USD markierte der Titel am 23.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 106,10 Prozent wieder erreichen. Bei 87,68 USD fiel das Papier am 17.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 0,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,47 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 2,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 30.11.2027 dürfte Alibaba die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 43,61 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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