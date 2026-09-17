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17.09.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Abend stärker

Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Abend stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Alibaba. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 108,54 USD nach oben.

Alibaba
92.12 CHF 3.84%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,2 Prozent auf 108,54 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 109,13 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 509'402 Alibaba-Aktien.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 43,66 Prozent niedriger. Bei 92,87 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,45 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 43,24 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images
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