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17.09.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Alibaba Aktie News: Alibaba macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 107,79 USD.

Alibaba
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Um 16:28 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 107,79 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 108,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,90 USD. Bisher wurden via New York 194'857 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 192,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 78,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,84 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2026 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,45 CNY je Aktie ausschütten. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,57 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 39.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 43,24 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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