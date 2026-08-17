Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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17.08.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba verteidigt Stellung am Montagabend
Die Aktie von Alibaba zeigt sich am Montagabend ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Alibaba-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 123,89 USD.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Alibaba-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 123,89 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 126,13 USD. Bei 123,50 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 125,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 644'764 Alibaba-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Gewinne von 55,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 25,04 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,45 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus. Am 13.05.2026 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35.15 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 32.49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 20.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 27.08.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 43,13 CNY in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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