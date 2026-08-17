Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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17.08.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie
Die Aktie von Alibaba zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Alibaba-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 123,91 USD.
Die Alibaba-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 123,91 USD. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 126,13 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 123,50 USD. Bei 125,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 323'417 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 192,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,87 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 25,05 Prozent sinken.
Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,45 CNY aus. Am 13.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35.15 Mrd. USD im Vergleich zu 32.49 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 20.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Alibaba rechnen Experten am 27.08.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,13 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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