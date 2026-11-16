|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Abend ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 90,88 USD abwärts.
Die Alibaba-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 90,88 USD. In der Spitze büsste die Alibaba-Aktie bis auf 90,77 USD ein. Mit einem Wert von 92,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'120'908 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Bei 181,10 USD markierte der Titel am 23.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 99,27 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2026 bei 90,77 USD. Mit Abgaben von 0,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,47 CNY ausgeschüttet werden. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 34.24 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 30.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Alibaba.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 43,61 CNY in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alibaba
|
16.11.26
|Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Abend ins Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Alibaba Brings Cloud and AI to the First Youth Olympic Games in Africa (EQS Group)
|
28.09.26
|Brooklyn Sports & Entertainment Names Alibaba Group an Official Technology and Cloud Partner of the Brooklyn Nets (EQS Group)
|
23.09.26
|Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut (AWP)
|
23.09.26
|Alibaba Cloud Expands Global Infrastructure and AI Portfolio to Accelerate Enterprise AI Adoption (EQS Group)
|
23.08.26
|Alibaba: Chinesischer Onlineriese plant milliardenschwere Kapitalerhöhung für KI (Spiegel Online)
Analysen zu Alibaba
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Alibaba am 16.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street schliesst in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.