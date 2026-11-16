Die Alibaba-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 90,88 USD. In der Spitze büsste die Alibaba-Aktie bis auf 90,77 USD ein. Mit einem Wert von 92,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'120'908 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 181,10 USD markierte der Titel am 23.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 99,27 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2026 bei 90,77 USD. Mit Abgaben von 0,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,47 CNY ausgeschüttet werden. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 34.24 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 30.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Alibaba.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 43,61 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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