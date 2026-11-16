Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag in Rot

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 92,00 USD. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,39 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,30 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 659'706 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2026 bei 181,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2026 auf bis zu 91,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,66 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,47 CNY aus. Am 20.08.2026 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Alibaba dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 30.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 43,61 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut