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16.10.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Freitagabend

Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Freitagabend

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 109,49 USD.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 109,49 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 109,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 417'523 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 182,50 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 17,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,18 CNY aus. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 34.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 01.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 43,60 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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