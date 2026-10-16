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16.10.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Alibaba Aktie News: Alibaba kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Alibaba zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Alibaba-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 111,12 USD.

Alibaba
91.38 CHF -0.07%
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Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 111,12 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 112,17 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 110,66 USD. Bei 111,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 179'632 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 182,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 64,24 Prozent zulegen. Bei 92,87 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 16,42 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,18 CNY. Am 20.08.2026 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2027 auf 43,60 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Alibaba am 16.10.2026

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