Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Mittwochabend

Um 20:26 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 108,15 USD ab. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 107,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,08 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 452'355 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (192,67 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 78,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,13 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,45 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 43,28 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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