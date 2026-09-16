Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Alibaba-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 107,53 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 107,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,08 USD. Zuletzt wechselten 209'718 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Gewinne von 79,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 13,63 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2026 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,45 CNY je Aktie ausschütten. Am 20.08.2026 äusserte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 34.24 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2027 auf 43,28 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus

Alibaba-Aktie letztlich im Plus: Gewinneinbruch setzt nur zeitweise unter Druck

Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel