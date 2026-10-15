Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 109,84 USD. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 108,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,00 USD. Zuletzt wurden via New York 300'112 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 182,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 66,15 Prozent wieder erreichen. Bei 92,87 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,18 CNY belaufen. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,40 Prozent auf 39.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,55 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut

Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus