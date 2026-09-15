Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Abend

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 110,09 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 111,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,78 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 519'939 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 192,67 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,01 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,87 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,45 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 34.24 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 43,28 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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